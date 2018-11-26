2018-11-26T17:01:19+03:00
Происшествия

В Татарстане группу из 23 человек будут судить за незаконное обналичивание 4,4 миллиарда рублей

Утверждается, что, помогая бизнесменам уходить от налогов, злоумышленники получили более 232 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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5 фигурантов находятся под стражей, трое - под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде.5 фигурантов находятся под стражей, трое - под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За незаконную банковскую деятельность в Татарстане будут судить группу из 23 человек.

Как следует из материалов уголовного дела, этот нелегальный бизнес в 2012 году создал 36-летний житель Набережных Челнов. В течение 4 лет он и его сообщники за деньги в обход закона обналичивали деньги обратившихся к ним предпринимателей. В итоге через них прошла колоссальная сумма – более 4,4 млрд рублей.

Помимо организатора, в этом деле структурными подразделениями руководило 6 человек, 7 человек общались с заказчиками незаконных услуг, 5 участников вели учет поступления средств на счета подконтрольных фирм, а 4 - снимали наличность в банкоматах. За свои услуги брали от 1,5 до 9 % от суммы. Таким образом ими был получен нелегальный доход на сумму более 232 млн рублей.

- 5 фигурантов находятся под стражей, трое - под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде. После вручения им копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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