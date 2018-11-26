Днем 28 ноября на нескольких улицах Нижнекамска не будет света

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-26T16:35:38+03:00

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В среду, 28 ноября, в Нижнекамске пройдет плановый ремонт некоторых линий электропередач. В связи с этим днем на несколько часов останутся без света дома на трех улицах города.

Так, с 9.00 до 17.00 электричества не будет с 1 по 5 подъездах 63 и 61 домов по проспекту Мира и в 20-ом и 28-ом домах на улице Баки Урманче. С 8.00 до 17.00 свет будет отключен по адресам: проспект Химиков, 12а, 14, 14а, 14б, 14в, 16. А с 13.00 до 16.00 без электричества придется посидеть жителям домов №№1, 1а и 1б на проспекте Химиков.

Горожан просят набраться терпения.