2018-11-26T15:56:22+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии, убившего брата своей избранницы, приговорили к 8 годам колонии

Он нанес ему смертельный удар ножом в грудь
Олег ЛУГОВОЙ
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Конфликт между мужчинами произошел во время совместного застолья.Конфликт между мужчинами произошел во время совместного застолья.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Чувашский город Мариинский Посад стал свидетелем драмы в стиле «Ромео и Джульетты», только с местными поправками.

В роли главного фигуранта выступил 40-летний горожанин. 17 апреля этого года он по законам застольных трагедий в гостях у своей Джульетты – избранницы, по пьяни ссорится с «Тибальтом» - 26-летним братом женщины.

В ходе конфликта осужденный после нескольких ударов по лицу оппонента, хватает нож и наносит им удар в грудь. В результате брат женщины погибает на месте происшествия через короткий промежуток времени.

- Мужчину задержали. В итоге суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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