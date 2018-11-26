Жителя Чувашии, убившего брата своей избранницы, приговорили к 8 годам колонии
Чувашский город Мариинский Посад стал свидетелем драмы в стиле «Ромео и Джульетты», только с местными поправками.
В роли главного фигуранта выступил 40-летний горожанин. 17 апреля этого года он по законам застольных трагедий в гостях у своей Джульетты – избранницы, по пьяни ссорится с «Тибальтом» - 26-летним братом женщины.
В ходе конфликта осужденный после нескольких ударов по лицу оппонента, хватает нож и наносит им удар в грудь. В результате брат женщины погибает на месте происшествия через короткий промежуток времени.
- Мужчину задержали. В итоге суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.