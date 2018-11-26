Президент Татарстана в Лондоне встретился с местной татарской общиной

СЕГОДНЯ 15:36 2018-11-26T15:36:40+03:00

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В рамках своего визита в Лондон президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с местной татарской общиной. Практически все они являются представителями новой волны эмиграции. Большинство проживает именно в Англии. По последним данным, на территории Великобритании сейчас проживают более 500 татар.

- В Татарстане сегодня проживает не более 30 процентов татар. Остальные представлены по всей России, а также за рубежом. Если мы хотим сохранить свои национальные традиции и язык нужно общаться, находить для этого различные формы, - отметил на встречи Рустам Минниханов и предложил более активно для организации встреч использовать социальные сети.

Также, в этот понедельник президент Татарстана встретился с вице-президентом National Geographic Partners по Европе и Африке Аннабел Канвелл, с которой обсудил вопросы сотрудничества в сфере туризма. Кроме того, принял участие в IV Российско-Британском бизнес-форуме.