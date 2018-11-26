В Казани дорогу усыпали книгами татарских писателей и учебниками
Днем 26 ноября автолюбители, проезжающие в микрорайоне промзоны на улице Аделя Кутуя стали свидетелями необычного явления. Проезжая часть была плотно усыпана книгами.
Очевидцы заметили, что книги не новые – это учебники и издания татарских авторов. Пользователи социальных сетей сразу выдвинули версию, что книги могли везти на свалку и они просто вывалились из грузовика. Некоторые казанцы смогли найти среди книжных завалов интересные для чтения издания.
К слову, спустя полчаса после инциндента на проезжей части появился рабочий, который начал собирать книги.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»