Татарстанец выжил после удара топором по голове и указал на своего брата
Накануне в Центральную районную больницу Лениногорска с травмами различной тяжести был доставлен 55-летний местный житель. Из-за их характера врачи сообщили о пациенте полиции. В разговоре со стражами порядка мужчина рассказал, что так его отделал родной брат.
В результате подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В ходе допроса ранее уже судимый 58-летний горожанин рассказал, как все было.
По его словам, он в своем доме выпивал с братом. В один из моментов между ними возникла пьяная ссора. В ходе конфликта задержанный схватил топор и ударил им по голове родственника.
- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело статье «покушение на убийство», - сообщают в МВД Татарстана.
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