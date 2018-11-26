Татарстанец выжил после удара топором по голове и указал на своего брата

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-26T14:50:35+03:00

Последнего задержали, и он рассказал, что произошло

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Накануне в Центральную районную больницу Лениногорска с травмами различной тяжести был доставлен 55-летний местный житель. Из-за их характера врачи сообщили о пациенте полиции. В разговоре со стражами порядка мужчина рассказал, что так его отделал родной брат.

В результате подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В ходе допроса ранее уже судимый 58-летний горожанин рассказал, как все было.

По его словам, он в своем доме выпивал с братом. В один из моментов между ними возникла пьяная ссора. В ходе конфликта задержанный схватил топор и ударил им по голове родственника.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело статье «покушение на убийство», - сообщают в МВД Татарстана.