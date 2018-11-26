Чувашия опустилась на 12 позиций в рейтинге трезвых регионов России

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-26T16:26:50+03:00

Татарстан и Марий Эл и вовсе заняли лишь 42 и 57 места соответственно Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас республика находится лишь на 36 месте

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Если в прошлом году Чувашия гордилась тем, что в рейтинге трезвости регионов России достойно занимала 24 место, то в этом году ее показатели значительно хуже. Так, в обновленном рейтинге, республика занимает уже 36 место, потеряв 12 позиций.

Несмотря на это, Чувашия оказалось более трезвой, чем соседние Татарстан и Марий Эл, которые заняли 42 и 57 места соответственно.

Известно, что регионы оценивали исходя из следующих критериев:

- число умерших от отравления алкоголем,

- число больных с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы,

- число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения,

- региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта,

- число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции,

- сила регионального антиалкогольного законодательства.