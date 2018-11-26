Чувашия опустилась на 12 позиций в рейтинге трезвых регионов России
Если в прошлом году Чувашия гордилась тем, что в рейтинге трезвости регионов России достойно занимала 24 место, то в этом году ее показатели значительно хуже. Так, в обновленном рейтинге, республика занимает уже 36 место, потеряв 12 позиций.
Несмотря на это, Чувашия оказалось более трезвой, чем соседние Татарстан и Марий Эл, которые заняли 42 и 57 места соответственно.
Известно, что регионы оценивали исходя из следующих критериев:
- число умерших от отравления алкоголем,
- число больных с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы,
- число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения,
- региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта,
- число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции,
- сила регионального антиалкогольного законодательства.