ВТБ и ДОМ.РФ закрыли сделку в рамках «Фабрики ИЦБ» на 74,3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-26T14:33:01+03:00

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ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций объёмом 74,3 млрд руб. в рамках программы «Фабрика ИЦБ». Это крупнейший выпуск ИЦБ не только в программе выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ, но и в целом на российском рынке ипотечных ценных бумаг.

- Мы продолжаем активно сотрудничать с ДОМ.РФ по осуществлению транзакций в рамках «Фабрики ИЦБ», что способствует росту объемов рынка ипотечной секьюритизации в России, расширению круга инвесторов. Данные бумаги, обеспеченные первоклассным ипотечным портфелем Банка ВТБ и поручительством ДОМ.РФ, являются высоконадежным инструментом, среди характеристик которого можно выделить пониженный коэффициент риска, льготное налогообложение и возможность при определенных условиях признаваться для целей учета как базовый актив, поэтому мы уверены, что эти облигации будут востребованы на рынке, - отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.

- С учетом состоявшегося выпуска объем совместных сделок ДОМ.РФ и банка ВТБ составил 122,5 млрд рублей. Это больше объема, который был запланирован в рамках меморандума в 2016 году. Дальнейшее сотрудничество с одним из крупнейших российских банков позволит нам создать высоколиквидный рынок ипотечных ценных бумаг и привлекать на него институциональных инвесторов, – прокомментировал управляющий директор ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.

В 2017-2018 гг. состоялось 8 выпусков облигаций с ипотечным покрытием «Фабрики ИЦБ» на сумму более 195 млрд рублей.

СПРАВКА

«Фабрика ИЦБ» ДОМ.РФ – механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы. Банком России установлен коэффициент риска по вложениям в рублевые облигации ДОМ.РФ и рублевые ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ в размере 20% (в пределах коэффициента рублевого фондирования). Ранее коэффициент риска по таким ценным бумагам был равен 100%.

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 800 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 285 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по M&A-сделкам, финансирование инфраструктурных проектов, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и на рынке акций, аналитические услуги, а также управление активами.

ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в России и на глобальных рынках по версии ведущих международных изданий, включая Euromoney, EMEA Finance, Global Finance. ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg, Thomson Reuters и Mergermarket c 2009 года. Аналитическая команда ВТБ Капитал в 2018 году стала лучшей в России по версии Institutional Investor и Extel Survey.