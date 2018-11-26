17-летнюю жительницу Чебоксар будут судить за убийство новорожденной дочки

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-26T14:04:52+03:00

Свою вину горожанка признала полностью еще на стадии следствия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела об убийстве матерью младенца.

История началась днем 16 сентября этого года, когда в подъезде одного из домов на улице Богдана Хмельницкого в мусоросборной камере было обнаружено тело новорожденной девочки.

Правоохранители довольно быстро вышли на подозреваемую. Ею оказалась 17-летняя жительница того самого подъезда.

По версии следствия, 15 сентября горожанка родила дома ребенка, а после выбросила его в мусоропровод. В результате от полученных травм младенец скончался.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд города для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.