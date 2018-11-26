В 2018 году в Казани цветами удалось украсить 58 тысяч квадратных метров
В мэрии столицы Татарстана на совещании «деловой понедельник» об итогах проекта «Цветущая Казань» сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев.
По его словам, в 2018 году цветами удалось украсить площадь в 58 тысяч квадратных метров. Так, по городу было развешено 12 тысяч вазонов и кашпо, использовано 7 миллионов цветочной рассады.
Эффекта украшениям также придавали объемные цветочные фигуры - 13 композиций, в том числе 7 новых. Кроме того, в Казани растениями впервые оформили склонов у памятника Вахитову, а у речного порта появился ярусный цветник на площади 500 квадратных метров.
Не говоря уже об площадке «Цветочного фестиваля-2018», который работал около театра кукол «Экият». При этом он проходил во время ЧМ-2018.