В Татарстане тело пропавшего рыбака-пенсионера нашли вмерзшим в лед

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-26T13:31:16+03:00

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К спасателям за помощью обратилась жена 70-летнего татарстанца. По ее словам, еще рано утром 23 ноября мужчина уехал рыбачить на реку Кама на своей машине ВАЗ 2112 и с тех пор на связь не выходит, на телефонные звонки по мобильному не отвечает.

К поискам рыбака-пенсионера с помощью судна на воздушной подушке приступили спасатели Набережных Челнов. В итоге 25 ноября около деревни Биюрган Тукаевского района тело мужчины было обнаружено вмерзшим в лед в 15 метрах по течению от предположительного места провала в воду.

Труп извлекли и доставили на берег, где передали сотрудникам полиции.

- Глубина на месте происшествия 3 метра, толщина льда около 8-10 см, расстояние до берега 1250 метров, - Причина произошедшего – нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

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