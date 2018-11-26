В Казани суд запретил продавать яблоки из Польши через Интернет
Сотрудники Татарской транспортной прокуратуры выявили сайты по продаже на территории России санкционных яблок из Польши.
При этом в надзорном ведомстве напоминают, что эмбарго в отношении этой страны, как и ряда других, сохранится до конца 2019 года.
При этом данные продукты обычно не содержит документов, которые подтверждают их качество и безопасность.
- Продажа яблок из Польши, заведомо приобретенных организаторами интернет-торговли не для личного пользования, на территории России недопустима. Она является противоправной. Также подобная торговля является поддержкой экономики страны, которой введены экономические санкции в отношении России в целях подрыва ее экономики, - сообщают в Татарской транспортной прокуратуре.
Ведомство подало иск в Вахитовский районный суд Казани. Который постановил информация, размещенная на выявленных интернет-ресурсах признана запрещенной к распространению на всей территории России. В дальнейшем будут приняты меры по прекращению доступа к этим сайтам.