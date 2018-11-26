В Казани суд запретил продавать яблоки из Польши через Интернет

СЕГОДНЯ 12:29 2018-11-26T12:29:19+03:00

В дальнейшем будут приняты меры по прекращению доступа к выявленным сайтам. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Эмбарго на эти санкционные фрукты сохранится до конца 2019 года

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Сотрудники Татарской транспортной прокуратуры выявили сайты по продаже на территории России санкционных яблок из Польши.

При этом в надзорном ведомстве напоминают, что эмбарго в отношении этой страны, как и ряда других, сохранится до конца 2019 года.

При этом данные продукты обычно не содержит документов, которые подтверждают их качество и безопасность.

- Продажа яблок из Польши, заведомо приобретенных организаторами интернет-торговли не для личного пользования, на территории России недопустима. Она является противоправной. Также подобная торговля является поддержкой экономики страны, которой введены экономические санкции в отношении России в целях подрыва ее экономики, - сообщают в Татарской транспортной прокуратуре.

Ведомство подало иск в Вахитовский районный суд Казани. Который постановил информация, размещенная на выявленных интернет-ресурсах признана запрещенной к распространению на всей территории России. В дальнейшем будут приняты меры по прекращению доступа к этим сайтам.