С 1 декабря в Чебоксарах повысится стоимость безналичного проезда в троллейбусах
В столице Чувашии все-таки повысятся цены на безналичный проезд в троллейбусах. Так, уже с 1 декабря текущего года его стоимость составит 18 рублей вместе ставших привычными 16 рублей.
Причиной повышения цен стал тот факт, что работа "Чебоксарского троллейбусного управления" убыточна.
Если в 2017 году задолженность за электроэнергию составляла более 160 миллионов рублей, то к октябрю текущего года ее удалось снизить более чем на 60 миллионов. Однако и этого недостаточно. Считается, что повышение стоимости безналичного проезда стабилизирует ситуацию.
При этом цена билета за наличные не изменится и будет составлять все те же 20 рублей. Прежней останется и стоимость проездных билетов: 600 рублей для учащихся, 850 рублей - для населения и организаций.
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