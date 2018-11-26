2018-11-26T13:10:40+03:00
Общество

С 1 декабря в Чебоксарах повысится стоимость безналичного проезда в троллейбусах

Стоимость билета за наличные не изменится
Алина ГАБДУЛИНА
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Стоимость проезда за наличный расчет не изменится и будет составлять все те же 20 рублейСтоимость проезда за наличный расчет не изменится и будет составлять все те же 20 рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В столице Чувашии все-таки повысятся цены на безналичный проезд в троллейбусах. Так, уже с 1 декабря текущего года его стоимость составит 18 рублей вместе ставших привычными 16 рублей.

Причиной повышения цен стал тот факт, что работа "Чебоксарского троллейбусного управления" убыточна.

Если в 2017 году задолженность за электроэнергию составляла более 160 миллионов рублей, то к октябрю текущего года ее удалось снизить более чем на 60 миллионов. Однако и этого недостаточно. Считается, что повышение стоимости безналичного проезда стабилизирует ситуацию.

При этом цена билета за наличные не изменится и будет составлять все те же 20 рублей. Прежней останется и стоимость проездных билетов: 600 рублей для учащихся, 850 рублей - для населения и организаций.

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