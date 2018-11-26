Дмитрия Ерпелева официально представили в качестве нового прокурора Набережных Челнов

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-26T11:45:02+03:00

На этом посту он сменил Александра Евграфова, который отправился работать в Чувашию

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Как и сообщалось ранее, новым прокурором Набережных Челнов стал Дмитрий Ерпелев. Сегодня о назначении на данную должность 47-летнего Ерпелева объявил прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков и представил его коллективу городской прокуратуры и муниципальному активу.

На этом посту Ерпелев сменил Александра Евграфова, который перебрался работать на пост первого заместителя прокурора Чувашии.

- И с хозяйственными руководителями и с руководителями государственных и муниципальных органов, всегда работа была дружная и она давала свои результаты. Я знаю сейчас многое в Челнах преображается, многое делается и это радует, – отметил Нафиков.

Справка КП

Дмитрий Ерпелев родился 4 апреля 1971 года в Казани.

В 1993 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.

Службу в органах прокуратуры начал в 1993 году в должности помощника прокурора войсковой части 9351 города Казани (в 2001 году преобразована в Казанскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Республики Татарстан).

В 2001-2002 годах - старший помощник Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

В 2002-2010 годах - заместитель Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

В 2010 году - заместитель прокурора Сармановского района.

В 2010-2014 годах - заместитель прокурора Вахитовского района города Казани.

В 2014-2018 годах - Казанский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Награждён Благодарностью Генерального прокурора РФ (1996), ценным подарком Генерального прокурора РФ (2012), медалью «290 лет прокуратуре России (2013), нагрудным знаком «За безупречную службу» (2016).