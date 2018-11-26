2018-11-26T17:25:25+03:00
Происшествия

За один день лже-банковские работники обманули троих жителей Чуваши

В общей сложности злоумышленникам удалось похитить 59 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В пятницу, 23 ноября, в Чувашии было зафиксировано сразу три случая незаконного списания денег с банковских карт. Так, у 36 и 51-летних жительниц Чувашии было похищено 40 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно, а у 56-летней жительницы Новочебоксарска - 9 тысяч рублей. Все трое незамедлительно обратились в полицию.

Дело в том, что каждой из женщин днем звонил мужчина, который представлялся работником банка. Он сообщал им, что с их карт пытались снять деньги. После, для предотвращения незаконного списания денег, он собеседник просил женщин и продиктовать номера карт, их реквизиты и CVV-код.

Следовательно, после этого деньги с карт исчезали практически мгновенно.

Сейчас стражи правопорядка пытаются разобраться звонил ли это один и тот же человек или это были разные мужчины. Также идет поиск подозреваемых.

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