В двух районах Казани на сутки отключат воду

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-26T12:47:45+03:00

Воды не будет с 9.00 27 ноября до 9.00 28 ноября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Это связано с ремонтными работами.

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В Казань вновь запланировано отключение воды. Так, 27 ноября краны пересохнут в Московском и Советском районах Казани. Причем воду отключат на целые сутки.

В Московском районе подача воды будет прекращена с 9.00 27 ноября до 9.00 28 ноября по адресам: улица Декабристов, 4, 6/1, 8а, 8а/1, 8а/2; улица Солдатская, 1/6.

В это же время воды не будет в Советском районе по адресам: улица Аделя Кутуя, 82, 84, 86, 86/1; 86а, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/7 к.1; 86в, 86д, 88, 94, 96, 98, 104, 104а, 104б, 106а, 108, 108/2, 110а, 110Б, 110в, 114, 157а, а также в частных жилых домах №№75-155.

- Отключение воды связано с производством работ на сетях водопровода. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявкам, - сообщили в МУП «Водоканал».