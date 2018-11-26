2018-11-26T10:46:26+03:00
Общество

Зима в Казани: с улиц города вывезли уже более 2,5 тысяч тонн снега

Борьба со снегопадами и гололедом идет круглосуточно
Владимир КРУПСКИЙ
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Основной упор в городе делают на расчистку тротуаров.Основной упор в городе делают на расчистку тротуаров.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казань пришла настоящая зима. Все как и положено - морозы, снегопады. Только за минувшие сутки с улиц столицы Татарстана вывезли 1085 тонн снега, к уборке привлекли 260 рабочих. Всего с 20 по 26 ноября выпало 9,1 миллиметров осадков. Об этом рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

За прошедшие сутки на улицы города вышли 419 единиц техники. На дорогах Казани за сутки было использовано 1128 тонн противогололедных материалов, в том числе 292 тонны реагента и 837 тонн пескосоляной смеси.

- С субботы мы приступили к вывозу снега, будем продолжать эти работы и основной упор сделаем на очистку тротуаров, - отметил Куляжев.

- Прошу напомнить подрядчикам, собственникам и управляющим компаниям, что отодвинуть сезон зимнего содержания мы не можем. Забывчивым – административно-техническая инспекция в помощь, - заявил руководитель Исполкома Денис Калинкин.

Всего с начала сезона с улиц города вывезли 2551 тонна снега.

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