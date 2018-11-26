Семьи Казани, воспитывающие детей-инвалидов, получат 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-26T11:16:27+03:00

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С 1 по 10 декабря в Казани состоится декада инвалидов. В ее рамках 315 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, получат единовременную материальную помощь на сумму порядка 1 миллиона рублей.

Так, в этот период заведения общественного питания, учреждения среднего профессионального образования и салоны красоты окажут бесплатные услуги инвалидам. Помимо этого, тем людям с ограниченными возможностями, которые живут одни, будет организована безвозмездная помощь в уборке квартир.