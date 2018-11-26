Жители Татарстана выберут объекты, которые будут обустроены в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-26T10:38:21+03:00

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В скором времени на портале Госуслуг Татарстана будет создано голосование за общественные пространства, которые подвергнуться обустройству в 2019 году. Список будет сформирован с учетом мнения жителей республики. После этого они самостоятельно смогут выбрать парки, скверы и места отдыха, которые им хотелось бы видеть в новом свете.

Известно, что в одной только Казани на данный момент имеются порядка 143 парков и скверов. Из них за последние годы было обновлено и создано 68. Кроме этого с нуля были созданы 20 мест отдыха, в то время как благоустройство коснулось 48. В частности, в текущем году на эти цели было потрачено свыше миллиарда рублей.