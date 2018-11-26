2018-11-26T09:49:53+03:00
Политика

Президент Татарстана прилетел в Лондон для встречи с National Geographic

Также во время своего визита Рустам Минниханов посетит британский парламент
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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26 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Лондон.

Здесь он должен встретится с татарской общиной, примет участие в IV Российско-Британского бизнес-форума. А на встрече с вице-президентом National Geographic Partners по Европе и Африке Аннабел Канвелл глава республики обсудит вопросы сотрудничества в сфере туризма.

Кроме того, в планах Рустама Минниханова беседа в британском парламенте с местными депутатами.

Далее пройдут переговоры с руководителями компаний, которые занимаются инновационными технологиями в сельскохозяйственной сфере, задействованные в сфере туризма, выпуске детского питания и сельхозтехники.

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