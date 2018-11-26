2018-11-26T09:03:38+03:00
Общество

В 2018 году в Казани на обустройство бульваров, скверов и парков потратили более 1 миллиарда рублей

Речь идет о восьми общественных пространствах
Олег ЛУГОВОЙ
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Почти всю сумму выделил бюджет Татарстана.Почти всю сумму выделил бюджет Татарстана.
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Как отчитались в мэрии Казани, с начала 2018 года в столице Татарстана было обустроено восемь общественных пространств. Это было сделано в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На работы было потрачено 1 миллиард 258 миллионов рублей. Из них чуть более 1,1 миллиарда выделил бюджет Татарстана, остальную сумму добавил сам город.

Так, к ЧМ-2018 в Казани на улице Декабристов появился Фестивальный бульвар, который протянулся от станции метро «Козья слобода» до Центра семьи «Казан». Последний обрел территорию для проведения масштабных мероприятий.

Также, например, в Советском и Ново-Савиновском районах Казани появились два новых пешеходных бульвара, завершен первый этап благоустройства набережной озера Нижний Кабан и нового парка «Комсомолец», закончены работы в Горкинско-Ометьевском лесу, не забыли и про парк «Крылья Советов».

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