2018-11-26T08:33:17+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели вытащили из воды провалившихся под лед рыбаков

ЧП произошло в Лаишевском районе республики [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

ЧП произошло в воскресенье, 25 ноября, в 8.34 на реке Кама в Лаишевском районе республики. На глазах других рыбаков, двое мужчин, приехавших на лов, возле села Ташкирмень, неподалеку от острова Агайбаш провалились под лёд.

Они смогли выбраться на лёд самостоятельно, но передвигаться уже не смогли - окоченели, да и было очень опасно. Свидетели сразу вызвали спасателей. Сами подобраться к терпящим бедствие они не решились.

На место выехали специалисты ЗПСО№4 МЧС Татарстана. Спасатели на судне на воздушной подушке, как сообщили в пресс-службе МЧС республики, извлекли пострадавших с неокрепшего льда, доставили на берег. Оба неудачливых рыбака с переохлаждением организма переданы в Лаишевскую ЦРБ.

Татарстанские спасатели вытащили со льда провалившихся рыбаков.МЧС Татарстана

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
17-летнюю жительницу Чебоксар будут судить за убийство новорожденной дочки
В 2018 году в Казани цветами удалось украсить 58 тысяч квадратных метров
В Татарстане тело пропавшего рыбака-пенсионера нашли вмерзшим в лед
С 1 декабря в Чебоксарах повысится стоимость безналичного проезда в троллейбусах
В двух районах Казани на сутки отключат воду
В Казани суд запретил продавать яблоки из Польши через Интернет
В Чувашии открыли церковь, которую строили 13 лет
Дмитрия Ерпелева официально представили в качестве нового прокурора Набережных Челнов
Семьи Казани, воспитывающие детей-инвалидов, получат 1 миллион рублей
Массовая эвакуация и перекрытие улиц: Крупный пожар в центре Казани удалось ликвидировать
Зима в Казани: с улиц города вывезли уже более 2,5 тысяч тонн снега
Жители Татарстана выберут объекты, которые будут обустроены в 2019 году
Из-за пожара в центре Казани перекрыли движение транспорта
В Татарстане на глазах очевидцев утонул мужчина
Президент Татарстана прилетел в Лондон для встречи с National Geographic
В центре Казани загорелось офисное здание: эвакуировано около 30 человек
В 2018 году в Казани на обустройство бульваров, скверов и парков потратили более 1 миллиарда рублей
В Татарстане ищут пропавшего пенсионера-экстримала
Елена Крыгина оценила макияж казанских модниц
В Казани «КАМАЗ» протаранил забор «ГАЗелью»
Казанцам презентовали вязаные противогазы и марийское нижнее белье
В Татарстане нашли тело рыбака, который пропал пять дней назад
В Казани пенсионерка выпила ряженку с проволокой
Под Казанью столкнулись две фуры - погиб водитель
В Татарстане «четырнадцатая» улетела в кювет и загорелась
Дина Гарипова исполнит романсы на фестивале в Казани