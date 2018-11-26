В Татарстане спасатели вытащили из воды провалившихся под лед рыбаков

СЕГОДНЯ 08:33 2018-11-26T08:33:17+03:00

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ЧП произошло в воскресенье, 25 ноября, в 8.34 на реке Кама в Лаишевском районе республики. На глазах других рыбаков, двое мужчин, приехавших на лов, возле села Ташкирмень, неподалеку от острова Агайбаш провалились под лёд.

Они смогли выбраться на лёд самостоятельно, но передвигаться уже не смогли - окоченели, да и было очень опасно. Свидетели сразу вызвали спасателей. Сами подобраться к терпящим бедствие они не решились.

На место выехали специалисты ЗПСО№4 МЧС Татарстана. Спасатели на судне на воздушной подушке, как сообщили в пресс-службе МЧС республики, извлекли пострадавших с неокрепшего льда, доставили на берег. Оба неудачливых рыбака с переохлаждением организма переданы в Лаишевскую ЦРБ.