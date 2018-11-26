2018-11-26T10:04:40+03:00
Происшествия

В Татарстане на глазах очевидцев утонул мужчина

Трагедия произошла 25 ноября, в воскресенье
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Трагедия произошла 25 ноября, в вокресенье, в 14.09 в Лаишевском районе республики. На базе "Зеленый Бор" отдыхала женщина. Во время прогулки вдоль берега возле базы КХТИ в селе Боровое Матюшино, она увидела, что по неокрепшему льду пытается пройтись мужчина. Он не выдерживал веса человека, и тот, провалившись, оказылся в воде.

На крики свидетеля прибежали мужчины, но подобраться к провалившемуся было невозможно. Мужчина утонул.

На место в 17.25 прибыла водолазная группа ЗПСО №2 с привлечением Центра ГИМС МЧС Татарстан» на судне на воздушной подушке СВП «Славир 9У». Они на расстоянии 150 метров от берега Волги на глубине трех метров извлекли и передали сотрудникам правоохранительных органов тело 55-летнего мужчины, жителя Казани. Сообщает МЧС Татарстана

Выясняется, что стало причиной гибели казанца - произошло ли это от переохлаждения, или же мужчина захлебнулся, провалившись под лед.

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