2018-11-25T19:53:38+03:00
Общество

В Татарстане ищут пропавшего пенсионера-экстримала

64-летний мужчина пропал на выезде из Набережных Челнов
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

3 ноября путешественник Лев Бушуев должен был выехать из Набережных Челнов в Ямало-Ненецкий автономный округ. В последние дни перед путешествием ни родные, ни друзья не могли дозвониться до пенсионера. Он бесследно пропал. До сих пор путешественника не нашли. Его рост 178 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, зеленые глаза. Во что был одет путешественник-экстремал не известно, но с ним могла быть пара лыж и большой походный рюкзак.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут Льва Бушуева. В Коми он до сих пор не прибыл. Не исключено, что пенсионер пропал на территории Татарстана.

Всех, у кого есть информация о судьбе пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елена Крыгина оценила макияж казанских модниц
В Казани «КАМАЗ» протаранил забор «ГАЗелью»
Казанцам презентовали вязаные противогазы и марийское нижнее белье
В Татарстане нашли тело рыбака, который пропал пять дней назад
В Казани пенсионерка выпила ряженку с проволокой
Под Казанью столкнулись две фуры - погиб водитель
В Татарстане «четырнадцатая» улетела в кювет и загорелась
Дина Гарипова исполнит романсы на фестивале в Казани
Беспилотный автомобиль доехал до Казани от Санкт-Петербурга
Под Казанью водитель выехал на «встречку»: Один погиб, четверо в реанимации
В Татарстане ко Дню Матери появилась гигантская надпись
В Татарстане экс-директора «Татгазинвест», утаившего от налоговой 200 миллионов рублей, приговорили к штрафу
В Татарстане мужчина зарезал в шею родного брата
В Татарстане на посевную кампанию 2019 года нужно более 20 миллиардов рублей
Две сотрудницы татарстанских вузов попались на продаже дипломов за 800 тысяч рублей
С начала 2018 года в Татарстане сдали 2 миллиона квадратных метров жилья
В субботу днем на улицы Казани для очистки дорог от снега выйдут 214 спецмашин
В казанском ЖК «Салават Купере» для соципотечников готовят к сдаче дом №8-2
Антимонопольщики оштрафовали почти на 300 тысяч рублей МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов
Под Казанью в Боровом Матюшино мужчина провалился под лед и погиб
Студенты 22 вузов Татарстана примут участие в фестивале ГТО
В выходные в Казани снова будут отключать свет
В Татарстане выберут площадку для серийной сборки сельскохозяйственных самолетов Т-500
В Чебоксарах на улице композиторов Воробьевых ограничат скорость машин до 40 км/ч
В Татарстане полицейские задержали грабителей пьяных мужчин
В Казани установят бюст Виталию Копылову за 6 миллионов рублей
В Казани для лихача на «БМВ», из-за которого погиб сотрудник ГИБДД, просят более 8 лет колонии
В Елабуге теплоэлектростанция мешает горожанам спать