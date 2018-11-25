В Татарстане ищут пропавшего пенсионера-экстримала

25 Нояб. 19:52 2018-11-25T19:53:38+03:00

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3 ноября путешественник Лев Бушуев должен был выехать из Набережных Челнов в Ямало-Ненецкий автономный округ. В последние дни перед путешествием ни родные, ни друзья не могли дозвониться до пенсионера. Он бесследно пропал. До сих пор путешественника не нашли. Его рост 178 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, зеленые глаза. Во что был одет путешественник-экстремал не известно, но с ним могла быть пара лыж и большой походный рюкзак.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут Льва Бушуева. В Коми он до сих пор не прибыл. Не исключено, что пенсионер пропал на территории Татарстана.

Всех, у кого есть информация о судьбе пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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