Елена Крыгина оценила макияж казанских модниц

СЕГОДНЯ 18:41 2018-11-25T18:41:43+03:00

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Елена Крыгина презентовала в Казани свою линию декоративной косметики и призналась, что впервые оказалась в стоице Татарстана с балетом Дианы Вишневой. Она красила балерин в казанском театре оперы и балета. Больше всего из той поездки запомнился красивый отель в котором их поселили.

Елена поделилась наблюдениями о казанских девушках. То что татарочки любят ярко красится, по ее мнению - большой плюс, ведь в этом заключается национальный колорит. - Здорово путешествовать по стране и везде встречать людей с разным макияжем, который подчеркивает местный менталитет.

После встречи с визажистами Казани прошла автограф и фотосессияФото: Александр ЧЕРНОВ

Татарские традиции хорошо знакомы Елене, ведь по соседству - в Башкортостане живет сестра ее отца - тоже Елена Крыгина. В дошкольном возрасте, когда она приезжала погостить вместе с братом - их пытались занять на весь день и увлекали приготовлением чак-чака.

- В детстве это было прикольное развлечение. Нас на долго можно было занять с братом. Мы сами замешивали тесто, тонко его раскатывали, потом ножом для пиццы разрезали на полосочки. В финале нужно было презентовать свой чак-чак, чтобы он был красивый и вкусный,- рассказала Елена Крыгина журналисту «КП-Казань».

В Казани Елена встретилась с визажистами и рассказала, как должен выглядеть новогодний макияж в этом сезоне. Важное правило - не привязываться к восточным гороскопам и году земляной свиньи, ведь праздник должен оставаться праздником.

- На новогодний образ подойдут любые блестки на глазах и губах. Не боитесь наносить их много - перебора все-равно не будет, зато вы станете эффектной и красивой,- рассказала Елена Крыгина.

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