В Татарстане нашли тело рыбака, который пропал пять дней назад

СЕГОДНЯ 15:53 2018-11-25T15:53:02+03:00

70-летний мужчин ушел на рыбалку и не вернулся

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Первой забила тревогу жена 70-летнего мужчины. 20 ноября он один ушел на рыбалку на реку Кама и не вернулся. Несколько дней подряд в районе деревни Биюрган Тукаевского района мужчину пытались найти родственники и соседи. Поиски результатов не принесли – заядлый рыбак любил уходить далеко от берега, где лучше клев.

Местные рыбаки нашли на льду рыболовные снасти пропавшего. Спасатели развернули поисковые работы на месте находки и вблизи нескольких десятков метров. 25 ноября в 15 метрах вниз по течению от места провала водолазы МЧС нашли тело пенсионера.

Причиной смерти стало нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, - заявили в ГУ МЧС по РТ.

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