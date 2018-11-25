В Татарстане нашли тело рыбака, который пропал пять дней назад
Первой забила тревогу жена 70-летнего мужчины. 20 ноября он один ушел на рыбалку на реку Кама и не вернулся. Несколько дней подряд в районе деревни Биюрган Тукаевского района мужчину пытались найти родственники и соседи. Поиски результатов не принесли – заядлый рыбак любил уходить далеко от берега, где лучше клев.
Местные рыбаки нашли на льду рыболовные снасти пропавшего. Спасатели развернули поисковые работы на месте находки и вблизи нескольких десятков метров. 25 ноября в 15 метрах вниз по течению от места провала водолазы МЧС нашли тело пенсионера.
Причиной смерти стало нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, - заявили в ГУ МЧС по РТ.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»