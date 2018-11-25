Под Казанью столкнулись две фуры - погиб водитель

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-25T13:48:32+03:00

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Утром 25 ноября на трассе М7 рядом с посёлком Кадышево столкнулись две фуры. Большегруз «Скания» направлялся в сторону Москвы. Неожиданно на полосу встречного движения выехал автомобиль «МАЗ». От удара обе фуры сильно пострадали. «МАЗ» был полностью загружен строительными материалами, которые разбросало по проезжей части.

Предполагаемый виновник ДТП – водитель «МАЗ». Он выехал на «встречку». Свой поступок никак не смог обьяснить приехавшим спасателям. Водитель большегруза «Скания» погиб до приезда медиков.

Так же пострадал автомобиль продавца «незамерзайки», котоый в это время стоял а обочине проезжей части.

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