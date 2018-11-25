В Татарстане «четырнадцатая» улетела в кювет и загорелась

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-25T12:41:43+03:00

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Утром 25 ноября «ВАЗ-2114» выезжал из Буинска в сторону Казани. На перекрестке в сторону Тетюш, водитель, вероятно, не справился с управлением из-за плохой видимости на дороге. Обзор проезжей части ослабил сильный снегопад. Автомобиль на большой скорости улетел в кювет. Машина несколько раз перевернулась и начала дымиться.

По словам очевидцев, в «четырнадцатой», которая лежала на боку произошел взрыв. Автомобиль моментально охватил огонь. Дым от горящего авто было видно в пригороде Буинска. Сейчас на месте работают спасатели. В социальных сетях очевидцы сообщают, что пассажирам удалось выбраться из горящего автомобиля.

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