Дина Гарипова исполнит романсы на фестивале в Казани

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-25T12:21:41+03:00

Вместе с ней вступят известные певцы татарской эстрады

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27 ноября в Татарской государственной филармонии имени Тукая пройдет заключительный концерт фестиваля классической музыки имени Рустема Яхина "Яхин-Гала". Звезды татарской эстрады исполнят произведения композитора.

Хедлайнером фестиваля заявлен победитель первого сезона шоу «Голос» - Дина Гарипова. На одной сцене с ней выступит Алина Шарипжанова, Динар Шарафетдинов, Зарина Вильданова, Ильгиз Закиев и другие.

Певцы будут исполнять музыкальные хиты под живую музыку. В концерте будут участвовать сразу два оркестра - филармонический джаз-оркестр Татарстана под управлением Сергея Васильева и казанский камерный оркестр La Primavera. Зрителей ждут известные хиты «Ышанам», «Ялгыз агач», также малоизвестные сочинения композитора.

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