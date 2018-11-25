Под Казанью водитель выехал на «встречку»: Один погиб, четверо в реанимации

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-25T09:55:35+03:00

Двое детей и новорождённый оказались в реанимации не смотря на то что были пристегнуты

Изменить размер текста: A A

24 ноября в 21:40 на восьмом километре автодороги «Казань – Оренбург - Казань - Боровое Матюшино» 37-летний житель Лаишевского района на автомобиле «Шевроле Круз» на огромной скорости выехал на полосу встречного движения.

Произошло сильное столкновение с автомобилем «ВАЗ-211540» за рулем которого находился 55-летний житель Лаишевского района. После этого «Шевроле Круз» совершил лобовое столкновение с автомобилем «БМВ-Х6». За рулем которого была 32-летняя жительница Казани.

Фото: Соцсети

К приезду медиков водитель автомобиля «Шевроле Круз» не подавал признаков жизни. Водитель автомобиля «ВАЗ-211540» госпитализирован в реанимацию. Девушка, управлявшая автомобиля «БМВ-Х6» отделалась синяками и ссадинами, от госпитализации отказалась. В салоне «БМВ» находились трое детей, которым было восемь, пять лет и новорожденный.

Не смотря на то что все дети были пристегнуты - с многочисленными травмами их доставили в реанимацию.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»