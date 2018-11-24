В Татарстане мужчина зарезал в шею родного брата
До этого мужчины мирно сидели за одним столом
С места происшествия изъято оружие совершения преступления – нож.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Накануне в селе Акбаш двое братьев сидели за одним столом и выпивали. В один из моментов между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе этого конфликта младший из родственников – 35-летний безработный, видимо, исчерпав все аргументы в споре, решился взять нож.
Им он и ударил своего старшего, 42-летнего брата прямо в шею. ОТ полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время второй брат задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье «убийство».
- С места происшествия изъято оружие совершения преступления – нож, - сообщают в МВД Татарстана.