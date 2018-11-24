2018-11-24T16:41:16+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина зарезал в шею родного брата

До этого мужчины мирно сидели за одним столом
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
С места происшествия изъято оружие совершения преступления – нож.С места происшествия изъято оружие совершения преступления – нож.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Накануне в селе Акбаш двое братьев сидели за одним столом и выпивали. В один из моментов между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе этого конфликта младший из родственников – 35-летний безработный, видимо, исчерпав все аргументы в споре, решился взять нож.

Им он и ударил своего старшего, 42-летнего брата прямо в шею. ОТ полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время второй брат задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье «убийство».

- С места происшествия изъято оружие совершения преступления – нож, - сообщают в МВД Татарстана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане экс-директора «Татгазинвест», утаившего от налоговой 200 миллионов рублей, приговорили к штрафу
В Татарстане на посевную кампанию 2019 года нужно более 20 миллиардов рублей
Две сотрудницы татарстанских вузов попались на продаже дипломов за 800 тысяч рублей
С начала 2018 года в Татарстане сдали 2 миллиона квадратных метров жилья
В субботу днем на улицы Казани для очистки дорог от снега выйдут 214 спецмашин
В казанском ЖК «Салават Купере» для соципотечников готовят к сдаче дом №8-2
Антимонопольщики оштрафовали почти на 300 тысяч рублей МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов
Под Казанью в Боровом Матюшино мужчина провалился под лед и погиб
Студенты 22 вузов Татарстана примут участие в фестивале ГТО
В выходные в Казани снова будут отключать свет
В Татарстане выберут площадку для серийной сборки сельскохозяйственных самолетов Т-500
В Чебоксарах на улице композиторов Воробьевых ограничат скорость машин до 40 км/ч
В Татарстане полицейские задержали грабителей пьяных мужчин
В Казани установят бюст Виталию Копылову за 6 миллионов рублей
В Казани для лихача на «БМВ», из-за которого погиб сотрудник ГИБДД, просят более 8 лет колонии
В Елабуге теплоэлектростанция мешает горожанам спать