В Татарстане мужчина зарезал в шею родного брата

СЕГОДНЯ 16:41 2018-11-24T16:41:16+03:00

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Накануне в селе Акбаш двое братьев сидели за одним столом и выпивали. В один из моментов между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе этого конфликта младший из родственников – 35-летний безработный, видимо, исчерпав все аргументы в споре, решился взять нож.

Им он и ударил своего старшего, 42-летнего брата прямо в шею. ОТ полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время второй брат задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье «убийство».

- С места происшествия изъято оружие совершения преступления – нож, - сообщают в МВД Татарстана.