В Татарстане на посевную кампанию 2019 года нужно более 20 миллиардов рублей
Только на удобрения уйдет 8,5 миллиардов
Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал провести серьезную работу по накоплению в республике минеральных удобрений.
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На республиканском совещании в Доме правительства глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов сообщил, что на посевную кампанию 2019 года потребуется более 20 миллиардов рублей - минимум 6,5 тысяч на один гектар. При это самая затратная часть связанных с ней хлопот – это покупка минеральных удобрений. Только на это уйдет 8,5 миллиардов рублей.
На что президент Татарстана Рустам Минниханов призвал провести работу по накоплению в республике минеральных удобрений. Иначе, по его словам, невозможно будет добиться серьезных результатов по урожаю.
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