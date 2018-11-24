2018-11-24T16:11:39+03:00
Экономика

В Татарстане на посевную кампанию 2019 года нужно более 20 миллиардов рублей

Только на удобрения уйдет 8,5 миллиардов
Олег ЛУГОВОЙ
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Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал провести серьезную работу по накоплению в республике минеральных удобрений.Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал провести серьезную работу по накоплению в республике минеральных удобрений.
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На республиканском совещании в Доме правительства глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов сообщил, что на посевную кампанию 2019 года потребуется более 20 миллиардов рублей - минимум 6,5 тысяч на один гектар. При это самая затратная часть связанных с ней хлопот – это покупка минеральных удобрений. Только на это уйдет 8,5 миллиардов рублей.

На что президент Татарстана Рустам Минниханов призвал провести работу по накоплению в республике минеральных удобрений. Иначе, по его словам, невозможно будет добиться серьезных результатов по урожаю.

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