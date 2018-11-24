В субботу днем на улицы Казани для очистки дорог от снега выйдут 214 спецмашин

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-24T13:27:09+03:00

За последние сутки было использовано 523 тонны противогололедных материалов и вывезено 1 051 тонна снега

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Во время уборки казанских улиц было вывезена 1 051 тонна снега, на дорогах использовано 39 тонн реагент и 484 тонны пескосоляной смеси. Всего было задействовано 450 единиц спецтехники.

Днем в субботу, 24 ноября, по данным администраций районов, на уборку улиц выйдут 358 дорожных рабочих и 214 единиц специальной техники.