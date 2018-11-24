В Татарстане экс-директора «Татгазинвест», утаившего от налоговой 200 миллионов рублей, приговорили к штрафу
58-летнего экс-директора «Татгазинвест» суд признал виновным в уклонении от уплаты налогов и в сокрытии денег.
Так, с июля по октябрь 2016 года тогда еще руководитель предприятия не отразил в регистрах бухгалтерского учета и декларации по налогу на добавленную стоимость сделки с контрагентом на сумму свыше 842 миллионов рублей.
Кроме того, он неправомерно заявил вычеты по взаимоотношениям с указанным контрагентом на сумму более 29 миллионов рублей. Что уже и так было сделано до этого. В результате осужденный уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 157 миллионов рублей. Также в 2017 году руководитель скрыл от налоговой 54 миллиона.
- Мужчина признал вину и частично возместил ущерб. В итоге суд приговорил его к штрафу в 1 миллион рублей, - сообщает прокуратура Татарстана.