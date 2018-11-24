С начала 2018 года в Татарстане сдали 2 миллиона квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-24T14:11:50+03:00

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В эту субботу, 24 ноября, на республиканском совещании в Доме правительства глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что с начала 2018 года в регионе строители ввели в эксплуатацию 2 миллиона квадратных метров жилья. Это значит план выполнен на 83%.

Также по словам министра, в высокой степени готовности находятся 55 соципотечных домов на 3 074 квартиры. Что касается программы по строительству арендного жилья, то в Татарстане до конца года хотят сдать 149 домов. Так, в 7 районах республики в эксплуатацию уже ввели 95 домов.

Кроме того, как заявил Файзуллин, капремонт завершен на всех станциях скорой медицинской помощи, также полностью завершена работа по возведению в республике универсальных спортплощадок и блочных модульных лыжных баз.