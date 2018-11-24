Две сотрудницы татарстанских вузов попались на продаже дипломов за 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-24T15:11:34+03:00

Женщин задержали в один день. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Когда их взяли с поличным, они полностью признали свою вину

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44-летняя заведующая кабинетом кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности Казанского национального исследовательского технологического университета Наталья Шигапова стала фигурантом уголовного дела о взятке.

По версии следствия, 21 ноября этого года она через знакомую - проректора по учебно-методической работе Татарского института переподготовки кадров агробизнеса 52-летнюю Элеонору Хафизову предложила двум мужчинам за деньги выдать дипломы об окончании вузов.

Так, первому от Казанского национального исследовательского технологического университета за 300 тысяч рублей, другому за 500 тысяч рублей - Казанского государственного медицинского университета.

В итоге 22 ноября при передаче денег Шигапова была задержана. Женщина тут же сдала Хафизову, которая как раз имела возможность изготовить указанные дипломы. Ее также задержали в этот день.

- Причастность к совершению преступления женщины признали полностью, - сообщают в СУ СКР Татарстана.