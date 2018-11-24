2018-11-24T11:05:51+03:00
Общество

Антимонопольщики оштрафовали почти на 300 тысяч рублей МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов

Предприятие уличили в махинациях с электронными аукционами
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Нарушения были выявлены за 2016 и 2017 года.Нарушения были выявлены за 2016 и 2017 года.
Изменить размер текста:

Антимонопольная служба Татарстана в Набережных Челнах уличила местный МУП «Электротранспорт» в нарушении закона о защите конкуренции. Речь идет о договорных победах в электронных аукционах, которые проводил Исполком города с 2016 по 2017 года. Цена лота в каждом из случаев снижалась на минимальную сумму.

- Установлено, что МУП «ГОРСВЕТ», МУП «ПАД» неоднократно подавали заявки на участие в аукционе с использованием одного IP-адреса, - сообщают в Анимонопольонй службе Татарстана.

В итоге штраф в 299,9 тысяч рублей наложили на МУП «Электротранспорт».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане экс-директора «Татгазинвест», утаившего от налоговой 200 миллионов рублей, приговорили к штрафу
В Татарстане мужчина зарезал в шею родного брата
В Татарстане на посевную кампанию 2019 года нужно более 20 миллиардов рублей
Две сотрудницы татарстанских вузов попались на продаже дипломов за 800 тысяч рублей
С начала 2018 года в Татарстане сдали 2 миллиона квадратных метров жилья
В субботу днем на улицы Казани для очистки дорог от снега выйдут 214 спецмашин
В казанском ЖК «Салават Купере» для соципотечников готовят к сдаче дом №8-2
Под Казанью в Боровом Матюшино мужчина провалился под лед и погиб
Студенты 22 вузов Татарстана примут участие в фестивале ГТО
В выходные в Казани снова будут отключать свет
В Татарстане выберут площадку для серийной сборки сельскохозяйственных самолетов Т-500
В Чебоксарах на улице композиторов Воробьевых ограничат скорость машин до 40 км/ч
В Татарстане полицейские задержали грабителей пьяных мужчин
В Казани установят бюст Виталию Копылову за 6 миллионов рублей
В Казани для лихача на «БМВ», из-за которого погиб сотрудник ГИБДД, просят более 8 лет колонии
В Елабуге теплоэлектростанция мешает горожанам спать