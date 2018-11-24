Антимонопольщики оштрафовали почти на 300 тысяч рублей МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-24T11:05:51+03:00

Нарушения были выявлены за 2016 и 2017 года.

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Антимонопольная служба Татарстана в Набережных Челнах уличила местный МУП «Электротранспорт» в нарушении закона о защите конкуренции. Речь идет о договорных победах в электронных аукционах, которые проводил Исполком города с 2016 по 2017 года. Цена лота в каждом из случаев снижалась на минимальную сумму.

- Установлено, что МУП «ГОРСВЕТ», МУП «ПАД» неоднократно подавали заявки на участие в аукционе с использованием одного IP-адреса, - сообщают в Анимонопольонй службе Татарстана.

В итоге штраф в 299,9 тысяч рублей наложили на МУП «Электротранспорт».