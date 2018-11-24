В казанском ЖК «Салават Купере» для соципотечников готовят к сдаче дом №8-2

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-24T12:11:02+03:00

Сейчас готовится обращение в управление градостроительных разрешений Исполкома Казани на выдачу окончательного разрешения на заселение дома. Фото: Анастасия Осипова

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В казанском ЖК «Салават Купере» готовятся ввести в эксплуатацию очередной дом - №8-2, котрый рассчитан на 340 соципотечных квартир.

Гостройнадзор Татарстана выдал по этому объекту свое заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Сейчас готовится обращение в управление градостроительных разрешений Исполкома Казани на выдачу окончательного разрешения на заселение дома.

Отметим, всего в трех очередях ЖК «Салават Купере» по плану нужно построить 94 дома на 25 441 квартиру. Из них уже заселены 20 домов первой и три дома второй очереди. В данный момент готовятся к проверке инспекции Госстройнадзора Татарстана дом № 8-3 и № 8-6. Сообщает Госжилфонд при президенте республики.