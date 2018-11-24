Под Казанью в Боровом Матюшино мужчина провалился под лед и погиб

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-24T10:12:42+03:00

Очевидцы так и не смогли к нему подобраться, чтобы помочь

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Накануне днем на Волге около Борового Матюшино произошло ЧП. В диспетчерскую службу «112» позвонила женщина и сообщила, что, находясь у базы «Зеленый Бор», она с берега видела, как на реке под лед провалился мужчина. Очевидцы так и не смогли к нему подобраться, чтобы помочь.

На место выдвинулись водолазы и сотрудники ГИМС. Они прибыли на судне на воздушной подушке. Тело 55-летнего погибшего мужчины было извлечено в 150 метрах от берега с глубины 3 метров. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.

- Сейчас экспертам предстоит установить - погиб ли казанец от переохлаждения или же захлебнулся, провалившись под лед, - сообщают в МЧС Татарстана.