2018-11-24T09:44:02+03:00
Спорт

Студенты 22 вузов Татарстана примут участие в фестивале ГТО

Фестиваль «Готов к труду и обороне» пройдет в эти выходные
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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24 ноября в Центре гребных видов спорта Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма пройдет IV Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов высших учебных заведений.

Участие в нем примут команды из 22 высших учебных заведений республики, прошедшие внутренний этап. На базе Центра гребных видов спорта студентов ждут четыре вида испытаний. Также пройдет семинар о пользе физкультурного комплекса для студенческой молодежи.

Фестиваль является одним из трех проектов академии спорта, реализуемых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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