Студенты 22 вузов Татарстана примут участие в фестивале ГТО
24 ноября в Центре гребных видов спорта Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма пройдет IV Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов высших учебных заведений.
Участие в нем примут команды из 22 высших учебных заведений республики, прошедшие внутренний этап. На базе Центра гребных видов спорта студентов ждут четыре вида испытаний. Также пройдет семинар о пользе физкультурного комплекса для студенческой молодежи.
Фестиваль является одним из трех проектов академии спорта, реализуемых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Казань - спортивная столица России»