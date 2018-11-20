Сверхзвуковой авиалайнер на базе казанского Ту-160 создадут в течение 2-3 лет

СЕГОДНЯ 18:33 2018-11-20T18:33:40+03:00

В ближайшем будущем гражданский проект могут представить на выставках

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Во вторник, 20 ноября, во время брифинга гендиректор Центрального аэрогидродинамического института Кирилл Сыпало заявил, что в течение ближайших 2-3 лет в России создадут сверхзвуковой авиалайнер. В качестве базы будет, в том числе, использован выпускаемый в Казани Ту-160.

Сейчас конструкторское бюро «Туполев» занимается отбором компоновки будущего пассажирского самолета. В ближайшем будущем гражданский проект могут представить на выставках.

Напомним, Президент России Владимир Путин во время своего визита в Казань предложил создать сверхзвуковой пассажирский самолет.

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