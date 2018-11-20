2018-11-20T16:46:22+03:00
Общество

Днем 21 ноября в Татарстане ожидается метель с сильным ветром

Местами порывы будут достигать 16 м/с
Олег ЛУГОВОЙ
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Внимание автомобилистам – на дорогах местами будет гололедица. А в пятницу и вовсе ожидаются снежные заносы.Внимание автомобилистам – на дорогах местами будет гололедица. А в пятницу и вовсе ожидаются снежные заносы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 21 ноября на территории республики ожидается снег, а утром и днем местами метель с сильным ветром порывами до 16 м/с (в Казани до 15 м/с)

В это время в столице Татарстана временами небольшой снег и лишь местами слабая метель.

При этом максимум, что покажут в республики столбики термометра в светлое время суток так это от 0 до -5 градусов (в Казани от -1 до -3). Внимание автомобилистам – на дорогах местами гололедица.

В четверг, 22 ноября, ненастье сохранит свою власть. Утром и днем в большинстве районов Татарстана снег, местами метель. Ветер местами с порывами до 19 м/с. Максимальная температура воздуха днем от -2 до -7 градусов. На дорогах гололедица.

В пятницу же в большинстве своем на территории республики будет небольшой и умеренный снег, метель. Ветер местами с порывами до 16-21 м/с. Дневной максимум по температуре воздуха от -4 до -9 градусов. Также помимо гололедицы на дорогах местами могут образоваться снежные заносы.

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