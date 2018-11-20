На обновленной трассе "Казань-Набережные Челны" можно будет разгоняться до 110 км/ч

СЕГОДНЯ 18:40 2018-11-20T18:42:06+03:00

Но лишь на определенных ее участках

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Во вторник, 20 ноября, во время заседания Госсовета Татарстана министр транспорта республики Ленар Сафин рассказал, что на участке трассы М7 Казань-Набережные Челны собираются увеличить разрешенную скорость до 110 километров в час.

Однако это будет поэтапная работа. То есть, разрешенную скорость изменят не на всей дороге сразу, а сначала лишь на определенных ее участках. Осталось дождаться лишь согласия на это от ГИБДД республики.

Это - не нововведение Татарстана. В России уже существуют дороги, на которых разрешено ездить со скоростью 110 километров в час. К ним относятся определенные участки трасс М4 "Дон", М5 "Урал" и М8 "Холмогоры".

Отметим, что сейчас на трассе "Казань-Набережные Челны" трассе официально разрешено разгоняться до 90 километров в час.