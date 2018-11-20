2018-11-20T19:09:54+03:00
Происшествия

Казанца за мошенничество с дорогими иномарками на 8 миллионов рублей приговорили к 4 годам колонии

Он уговорил знакомых вместе с ним заняться бизнесом по сдаче машин в аренду и обманул
Олег ЛУГОВОЙ
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Иски потерпевших о возмещении ущерба оставлены для рассмотрения в гражданско-правовом порядке.Иски потерпевших о возмещении ущерба оставлены для рассмотрения в гражданско-правовом порядке.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 2014 по 2015 года в Казани 31-летний местный житель предложил своим знакомым создать бизнес по прокату машин. Уговорил их взять дорогие иномарки в кредит, при этом по его инициативе потерпевшие предоставляли в банк неверные данные о своих доходах.

После покупки мужчина сообщал «компаньонам», что им нужно оформить гендоверенность на распоряжение машинами без их участия ради сдачи в аренду.

А когда получил на руки паспорта транспортных средств, мошенник под предлогом сдачи их в банк, якобы по условиям кредитного договора, оформлял иномарки на себя и подставных лиц.

В итоге он заложил автомобили в ломбард с условием их передачи арендаторам. В итоге общая сумма причиненного им ущерба превысила 8 миллионов рублей.

- Свою вину мужчина признал частично. В итоге суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Иски потерпевших о возмещении ущерба оставлены для рассмотрения в гражданско-правовом порядке, - сообщают в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил.

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