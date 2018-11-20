Казанская лента «Мулла» с Маратом Башаровым представлена на Международном кинофестивале в Казахстане

СЕГОДНЯ 15:53 2018-11-20T17:00:50+03:00

Также в основной конкурс попала картина «Байгал»

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В Алматы (Казахстан) проходит 14 Международный кинофестиваль Шакена Айманова. В конкурсной программе кинофорума на главные призы претендуют фильмы «Мулла» и «Байгал», которые были сняты в Казани.

Конкурсная программа состоит из нескольких номинации. «Мулла» и «Байгал» заявлены в номинации «Земля отцов». Это конкурс фильмов только тюркоязычных регионов и стран.

Также в рамках фестиваля проходят встречи и дискуссии, посвященные тюркскому кино. Отдельный фестивальный день будет посвящен 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.

Результаты Международного кинофестиваля Айманова будут объявлены 21 ноября на церемонии закрытия.

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