2018-11-20T17:00:50+03:00
Звезды

Казанская лента «Мулла» с Маратом Башаровым представлена на Международном кинофестивале в Казахстане

Также в основной конкурс попала картина «Байгал»
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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В Алматы (Казахстан) проходит 14 Международный кинофестиваль Шакена Айманова. В конкурсной программе кинофорума на главные призы претендуют фильмы «Мулла» и «Байгал», которые были сняты в Казани.

Конкурсная программа состоит из нескольких номинации. «Мулла» и «Байгал» заявлены в номинации «Земля отцов». Это конкурс фильмов только тюркоязычных регионов и стран.

Также в рамках фестиваля проходят встречи и дискуссии, посвященные тюркскому кино. Отдельный фестивальный день будет посвящен 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.

Результаты Международного кинофестиваля Айманова будут объявлены 21 ноября на церемонии закрытия.

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