В Казани задержаны парни с ножом, которых подозревают в грабежах
В полицию Казани с разницей всего в несколько минут поступили два заявления о грабежах.
В каждом из случаев фигурировали два молодых человека, которые угрожали потерпевшим ножом.
Так, одного жителя Казани застали врасплох в тамбуре круглосуточной аптеки. Мужчина, опасаясь физической расправы, передал грабителям свой мобильный телефон и деньги. Сумма причиненного ущерба здесь составила 18 300 рублей.
В другом случае 28-летнему парню удалось убежать от злоумышленников с ножом. Возбуждены уголовные дела по статье «грабеж».
- Подозреваемые, ранее судимые за другие имущественные преступления, по решению суда, арестованы на период предварительного следствия, - сообщили в УМВД Казани.
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