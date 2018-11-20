Казань попала в тройку самых популярных городов России для путешествия с детьми в 2018 году

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-20T17:50:11+03:00

Впереди только Москва и Санкт-Петербург

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На основе данных о бронировании гостиниц и апартаментов сервис Tvil.ru создал рейтинг самых популярных городов России для путешествия с детьми в 2018 году.

В итоге в топ-3 вошла Казань. На первом месте Санкт-Петербург, на втором Москва.

Согласно полученным данным туристы с детьми бронировали жилье в столице Татарстана в среднем на 3дня и тратили на него 3,7 тысячи в сутки.

Также в пятерку популярных российских городов вошли Ростов-на-Дону и Краснодар.

Если же говорить о курортах, то туристы с детьми предпочитают поездки в Сочи, Феодосию, Ялту, Евпаторию и Анапу.

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