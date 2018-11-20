Режиссер из Казани получил премию Станиславского

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-20T15:35:01+03:00

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В Москве состоялась торжественная церемония вручения 22-ой Международной премии Станиславского. Ее вручают за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Каждому лауреату вручается почетный знак с изображением чеховской чайки и факсимиле Станиславского.

Церемония была приурочена к 155-летию со дня рождения театрального деятеля Константина Станиславского. Главному режиссеру театра имени Камала Фариду Бикчантаеву была вручена премия «За выдающиеся достижения в режиссерском искусстве». В приветственной речи режиссер поблагодарил всех своих учителей.

Так же премии удостоился британский актер Джуд Лоу, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, народные артисты СССР Марк Захаров, Лия Ахеджакова и другие.

Театр Камала в третий раз получил эту престижную премию. В 1979 году ее получил спектакль «Старик из деревни Альдермыш», а в 1991 году - народная артистка Татарстана Алсу Гайнуллина за роль Ларисы в спектакле «Бесприданница».