В Казани внедорожник выехал на «красный» и сбил 60-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-20T15:31:55+03:00

ДТП произошло на улице Чуйкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последний получил перелом локтя и травму головы

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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером – в 16.40, около дома №77а на улице Чуйкова столицы Татарстана.

По предварительным данным, 34-летний водитель внедорожника «Toyota RAV-4» в нарушении правил дорожного движения выехал на «красный» и сбил 60-летнего велосипедиста.

В результате чего последний получил перелом локтя и травму головы.

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