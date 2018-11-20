2018-11-20T15:31:55+03:00
Происшествия

В Казани внедорожник выехал на «красный» и сбил 60-летнего велосипедиста

Последний получил перелом локтя и травму головы
Олег ЛУГОВОЙ
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ДТП произошло на улице Чуйкова.ДТП произошло на улице Чуйкова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером – в 16.40, около дома №77а на улице Чуйкова столицы Татарстана.

По предварительным данным, 34-летний водитель внедорожника «Toyota RAV-4» в нарушении правил дорожного движения выехал на «красный» и сбил 60-летнего велосипедиста.

В результате чего последний получил перелом локтя и травму головы.

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