2018-11-20T15:49:55+03:00
Происшествия

В Чебоксарах таксиста поймали на краже у клиентов золотых украшений

Жертвами становились исключительно представительницы прекрасного пола [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
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В конце октября в полицию столицы Чувашии обратилась 44-летняя горожанка. Женщина заявила, что у нее пропал золотой кулон за 25 тысяч рублей. По ее словам, к этому исчезновению может иметь отношение таксист, который отвез ее домой из ночного клуба.

Анализ показал, что это не единственное сообщение о подобной краже. Правоохранители нашли и других потерпевших. Все они представительницы прекрасного пола, и все заметили пропажу дорогих украшений после того, как воспользовались услугами такси.

В итоге полицейские вышли на след подозреваемого. 38-летнего извозчика из Чебоксар задержали. Во время обыска его места жительства были обнаружены и изъяты несколько десятков ювелирных изделий.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Таксист помещен под стражу, - сообщают в МВД Чувашии – В настоящее время устанавливаются дополнительные факты противоправной деятельности задержанного мужчины.

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

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